Міністр оборони Естонії: ми готові, якщо до нас прибуде більше військ США

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про готовність прийняти на території країни більше американських військ, якщо виникне така потреба.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Певкура стосувався інформації ЗМІ, згідно з якою, США можуть розмістити більше військ на східному фланзі НАТО, але при цьому скоротити свою присутність в інших частинах Європи.

Зокрема, в медіа згадуються Польща, Румунія, Литва та Греція як країни, де США можуть розмістити більше своїх військ.

У цьому контексті Певкур зазначив, що на користь Естонії могли б свідчити як закупівля додаткових систем озброєння у США, так і готовність обговорити відкриття Ормузької протоки.

"Це, безперечно, сигнали, які, як я вважаю, дійшли до потрібної особи в Пентагоні, але на цей час Пентагон, звісно, не надсилав жодній із країн пропозицій чи рішень про те, що було вирішено відмовитися від чогось або щось додати", – сказав він.

За словами глави Міноборони, Естонія в будь-якому разі готова робити більший внесок заради ширшої присутності союзників. За потреби будуть розроблятися тимчасові рішення або переглядатися плани.

"Нагадаю, що ми самі будуємо додаткові військові містечка. Ми будуємо військове містечко в Нарві, і якщо виникне необхідність терміново перекинути більше наших власних бійців до Нарви, а, наприклад, союзників залишити в Тапа, то така можливість у нас у найближчі роки, безумовно, з’явиться, тож ми готові, якщо союзники захочуть прибути до нас у більшій кількості", – зауважив Певкур.

ЗМІ повідомляли, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Перед тим Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

