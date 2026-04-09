WSJ: у Трампа шукають, як покарати країни НАТО за відмежування від війни в Ірані

Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації.

Одна з пропозицій передбачатиме виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються некорисними у воєнних зусиллях проти Ірану, та розміщення їх у країнах, які надають більшу підтримку США.

Вважається, що цей варіант значно поступається нещодавнім погрозам президента Трампа повністю вивести США з Альянсу, чого він, згідно із законом, не може зробити без згоди Конгресу.

Цей план, який отримав підтримку серед високопосадовців адміністрації протягом останніх тижнів, перебуває на ранній стадії розробки та є одним із кількох пропозицій для покарання союзників.

Окрім передислокації військ, план також може включати закриття бази США принаймні в одній з європейських країн, можливо, в Іспанії чи Німеччині, за словами двох представників адміністрації.

За словами посадовців, країни, які можуть отримати вигоду – збільшення кількості американського контингенту – включають Польщу, Румунію, Литву та Грецію, які вважаються тими союзниками, що підтримали США у війні проти Ірану. Цей план може призвести до розміщення більшої кількості американських військ ближче до російського кордону, що, ймовірно, викличе незгоду з Москвою.

США мають близько 84 000 військовослужбовців, розміщених в країнах Європи. Американські бази на континенті слугують критичним центром глобальних військових операцій Вашингтона, а також забезпечують економічну вигоду для країни, де вони перебувають, завдяки інвестиціям.

Нагадаємо, у Білому домі напередодні заявили, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, можливо, розповість йому про свої наміри вийти з Альянсу.

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

