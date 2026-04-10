Министр обороны Эстонии: мы готовы, если к нам прибудет больше войск США

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о готовности принять на территории страны больше американских войск, если в этом возникнет необходимость.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Певкура касался информации СМИ, согласно которой США могут разместить больше войск на восточном фланге НАТО, но при этом сократить свое присутствие в других частях Европы.

В частности, в СМИ упоминаются Польша, Румыния, Литва и Греция как страны, где США могут разместить больше своих войск.

В этом контексте Певкур отметил, что в пользу Эстонии могли бы свидетельствовать как закупка дополнительных систем вооружения у США, так и готовность обсудить открытие Ормузского пролива.

"Это, бесспорно, сигналы, которые, как я полагаю, дошли до нужного человека в Пентагоне, но на данный момент Пентагон, конечно, не направлял ни одной из стран предложений или решений о том, что было решено отказаться от чего-то или что-то добавить", – сказал он.

По словам главы Минобороны, Эстония в любом случае готова вносить больший вклад ради более широкого присутствия союзников. При необходимости будут разрабатываться временные решения или пересматриваться планы.

"Напомню, что мы сами строим дополнительные военные городки. Мы строим военный городок в Нарве, и если возникнет необходимость срочно перебросить больше наших собственных бойцов в Нарву, а, например, союзников оставить в Тапа, то такая возможность у нас в ближайшие годы, безусловно, появится, поэтому мы готовы, если союзники захотят прибыть к нам в большем количестве", – отметил Певкур.

СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Ранее Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Подробнее о том, как понимать угрозы Трампа выйти из НАТО и чего ожидать дальше – в видеоблоге "ЕвроПравды".