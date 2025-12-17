Сербія вперше за понад 10 років проігнорує саміт ЄС із Західними Балканами

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вперше за понад десятиліття не візьме участі у саміті ЄС-Західні Балкани у Брюсселі 17 грудня.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

16 грудня Вучич заявив, що не їде на саміт і від Сербії не буде на ньому жодного представника.

"Вперше за останні 13 чи 14 років ані я, ані хтось інший від нас не поїде на цю міжурядову конференцію. Ніхто не представлятиме Республіку Сербія", – сказав Вучич.

Він заявив, що це "його особисте рішення", аби у цьому не звинувачували нікого іншого.

Александар Вучич додав, що багато спілкувався з європейськими лідерами за останню добу.

"Я справді вдячний за повагу, виявлену до Сербії з боку Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти. Також вдячний президенту Макрону, з яким я говорив вчора увечері. Я вірю, що все, що я роблю, я роблю задля сербських громадян… Таким чином я захищаю Сербію та її Інтереси", – заявив Вучич.

Він додав, що Сербія "залишатиметься на шляху євроінтеграції, доки він є президентом".

Рішення Вучича про бойкот саміту ймовірно пов’язане з тим, що Сербія, як стало відомо, не відкриє 3-й переговорний кластер – на що Белград сподівався.

Минулого тижня президент Сербії пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС.

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.

Чорногорія цього тижня, нагадаємо, закрила п’ять переговорних глав та має шанси закрити усі решту до кінця 2026 року.