СМИ: Сербии грозит потеря 1,5 млрд европейских средств из-за отката демократии и дружбы с РФ

Сербия потенциально может остаться без 1,5 млрд евро европейского финансирования из-за ухудшения ситуации с демократией и близких связей с Москвой – такое решение уже взвешивают в Еврокомиссии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии обеспокоены антидемократическими процессами в Сербии и уже допускают приостановление финансирования, которое она получает от ЕС по различным программам как страна-кандидат.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос в комментарии изданию сказала, что ЕК все больше обеспокоена тем, что происходит в Сербии – "от законов, которые подрывают независимость судебной системы, до наступления на протесты и вмешательства в работу независимых СМИ".

Она прямо сказала, что Еврокомиссия проверяет, соответствует ли еще Сербия критериям для выплат в рамках финансовых инструментов ЕС.

Еще одним триггером является последовательное нежелание руководящих сил в Сербии, традиционно "друга России" на Балканах, согласовать свою внешнюю политику с позицией ЕС, и открыто антиевропейские заявления сербских топ-чиновников.

Особенно показательным стал декабрь 2025 года, когда президент Вучич не поехал на саммит ЕС со странами Западных Балкан, сетуя на слишком медленное продвижение Сербии в процессе переговоров с ЕС.

В феврале Вучич в совместной статье с албанским коллегой заявил, что возможно Сербии лучше двигаться к более близкому экономическому сотрудничеству с ЕС, чем полноценному членству. Марта Кос тогда отреагировала, что для участия в едином рынке ЕС и свободных путешествий Сербии все равно нужно выполнить значительные реформы.

Четверо еврочиновников, которые работают с темой расширения, анонимно раскрыли, что в последние недели в Еврокомиссии активизировались дискуссии о том, чтобы урезать Сербии европейское финансирование.

По словам двух собеседников, весомую роль для запуска этого процесса может сыграть отрицательное заключение Венецианской комиссии по противоречивым проектам, которые поставили под угрозу независимость судебной системы – оно ожидается в конце апреля.

Посол Сербии в ЕС и главный переговорщик по вступлению Даниел Апостолович считает, что "до этого не дойдет" и убеждает, что Сербия дальше стремится к полноправному членству в Евросоюзе. Он также уверяет, что Белград прислушивается к рекомендациям "Венецианки".

ЕС является крупнейшим поставщиком финансовой поддержки Сербии. За 2021-2024 годы Белград получил более 586 млн евро в форме грантов, которые не нужно возвращать, и еще 1,5 млрд доступных средств под определенные условия.

