Глава МЗС Литви: НАТО вже не буде таким, як раніше

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що наразі НАТО переживає трансформацію і тепер на плечі Європи ляже більший тягар, з яким їй доведеться впоратися.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Трансформація альянсу розпочалася ще до саміту в Гаазі, і цей процес триває напередодні саміту в Анкарі, наголосив міністр.

"НАТО не буде таким, яким він був вчора чи позавчора. Він трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми маємо впоратися з ним, і ми маємо впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону", – сказав він.

При цьому глава литовського МЗС закликав "усвідомлювати абсолютну необхідність участі США у забезпеченні безпеки та оборони" Європи.

"Альтернатив немає", – підкреслив Будріс, згадуючи голоси скептиків у Європі, які не погоджуються з політикою США і вважають, що Європа має бути більш автономною.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Також Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Втім, міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі Трампа.