У Британії впевнені в американській відданості НАТО

Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у четвер, 9 квітня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Гілі наголосив, що США залишаються "повністю відданими НАТО", але вимагають від країн "збільшити зусилля".

Зокрема британський міністр розповів про свої розмови з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

"Він чітко заявляє, що США залишаються повністю відданими НАТО та статті 5 [про колективну оборону]. Але він так само наполегливо вимагає від європейських країн-членів, таких як Велика Британія, активізувати зусилля: щодо України, що ми вже робимо; щодо оборонних витрат, що ми вже робимо і продовжуємо робити; а також щодо європейського лідерства в рамках НАТО", – акцентував очільник оборонного відомства Британії.

Нагадаємо, раніше Трамп сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

