У Британії впевнені в американській відданості НАТО
Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі американського президента Дональда Трампа.
Про це він сказав у четвер, 9 квітня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".
Гілі наголосив, що США залишаються "повністю відданими НАТО", але вимагають від країн "збільшити зусилля".
Зокрема британський міністр розповів про свої розмови з міністром оборони США Пітом Гегсетом.
"Він чітко заявляє, що США залишаються повністю відданими НАТО та статті 5 [про колективну оборону]. Але він так само наполегливо вимагає від європейських країн-членів, таких як Велика Британія, активізувати зусилля: щодо України, що ми вже робимо; щодо оборонних витрат, що ми вже робимо і продовжуємо робити; а також щодо європейського лідерства в рамках НАТО", – акцентував очільник оборонного відомства Британії.
Нагадаємо, раніше Трамп сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.
Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.
