Глава МИД Литвы: НАТО уже не будет таким, как раньше

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что в настоящее время НАТО переживает трансформацию и теперь на плечи Европы ляжет большая нагрузка, с которой ей придётся справиться.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Трансформация альянса началась еще до саммита в Гааге, и этот процесс продолжается в преддверии саммита в Анкаре, подчеркнул министр.

"НАТО не будет таким, каким оно было вчера или позавчера. Оно трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет большая ноша, и мы должны справиться с ней, и мы должны справиться с ней за счет увеличения расходов на оборону", – сказал он.

При этом глава литовского МИД призвал "осознавать абсолютную необходимость участия США в обеспечении безопасности и обороны" Европы.

"Альтернативы нет", – подчеркнул Будрис, упоминая голоса скептиков в Европе, которые не согласны с политикой США и считают, что Европа должна быть более автономной.

Недавно СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

Также Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Впрочем, министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что США остаются "полностью приверженными НАТО", несмотря на комментарии Трампа.