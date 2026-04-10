У Молдові очолювана мером Кишинева партія залишає блок "Альтернатива"

У Молдові партія "Рух національної альтернативи" (MAN), яку очолює мер Кишинева Іон Чебан, виходить із блоку "Альтернатива", але залишається у парламентській фракції.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

У відеозверненні, опублікованому у Facebook, Чебан зазначив, що рішення про вихід MAN обговорювали з усіма представниками блоку.

"Надалі депутати від MAN діятимуть і висловлюватимуться відповідно до рішень, ухвалених виключно всередині партії, і не несуть відповідальності за дії та заяви представників інших партій. Ми також дистанціюємося від будь-яких дій та заяв, що суперечать інтересам людей, країни та курсу європейської інтеграції", – заявив Чебан.

Блок "Альтернатива" об’єднав чотири опозиційні політичні сили: партію "Рух національної альтернативи" (MAN) мера Кишинева Іона Чебана, Партію розвитку та об’єднання Молдови (PDCM) експрем’єра Іона Кіку, партію "Громадянський конгрес", яку представляє Марк Ткачук, та команду колишнього генерального прокурора Александра Стояногло.

Про створення блоку оголосили в січні 2025 року. Пізніше того ж року "Альтернатива" пройшла до парламенту, отримавши за підсумками виборів вісім мандатів.

Восени минулого року Чебан заявляв, що волів би увійти до складу уряду Молдови, пояснивши це важливою економічною роллю столиці.