В Молдове возглавляемая мэром Кишинева партия покидает блок "Альтернатива"

В Молдове партия "Движение национальной альтернативы" (MAN), которую возглавляет мэр Кишинева Ион Чебан, выходит из блока "Альтернатива", но остается в парламентской фракции.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Чебан отметил, что решение о выходе MAN обсуждали со всеми представителями блока.

"В дальнейшем депутаты от MAN будут действовать и высказываться в соответствии с решениями, принятыми исключительно внутри партии, и не несут ответственности за действия и заявления представителей других партий. Мы также дистанцируемся от любых действий и заявлений, противоречащих интересам людей, страны и курса европейской интеграции", – заявил Чебан.

Блок "Альтернатива" объединил четыре оппозиционные политические силы: партию "Движение национальной альтернативы" (MAN) мэра Кишинева Иона Чебана, Партию развития и объединения Молдовы (PDCM) экс-премьера Иона Кику, партию "Гражданский конгресс", которую представляет Марк Ткачук, и команду бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.

О создании блока объявили в январе 2025 года. Позже в том же году "Альтернатива" прошла в парламент, получив по итогам выборов восемь мандатов.

Осенью прошлого года Чебан заявлял, что хотел бы войти в состав правительства Молдовы, объяснив это важной экономической ролью столицы.