Чому війна з Іраном стала поразкою для США та союзників і де помилився Трамп

Між Сполученими Штатами та Іраном досягнута домовленість про двотижневе припинення вогню.

Хороша новина полягає в тому, що багато чинників, які привели до припинення вогню, залишаються в силі. Жодна зі сторін не виграє від розгортання американських сухопутних військ, атак на цивільну інфраструктуру Ірану чи знищення об’єктів водоочищення, нафтопереробних заводів або дата-центрів сусідніх країн Перської затоки.

Тому повернення до повномасштабної війни, хоча й можливе, не є неминучим.

Про наслідки війни з Іраном читайте в колонці старшого радника Centerview Partners Річарда Хааса Війна, яка пішла не за планом: хто виграв, а хто програв у конфлікті США з Іраном. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки наголошує, що найбільшим переможцем у цій війні є Росія. Її економіка, зокрема, значно виграла від зростання цін на енергоносії, а Сполучені Штати виснажили запаси озброєння, яке могло б піти Україні і яке нелегко замінити, а також погіршили відносини із союзниками.

"Китай також вийшов переможцем. Він виграє від оновленого фокуса США на Близькому Сході, що означає меншу присутність американських сил та вогневої потужності в Індо-Тихоокеанському регіоні, а отже – менше озброєння буде доступним у разі кризи навколо Тайваню", – пише Річард Хаас.

Він додає, що після безрозсудної війни Китай ще й може стати бажаним партнером у регіоні.

За словами радника Centerview Partners, попри всі економічні, політичні й військові втрати, певні вигоди отримав і Іран. Держава продемонструвала здатність протистояти США, водночас завдаючи шкоди іншим і зберігаючи регіональний вплив. Тегеран також, імовірно, відіграватиме значну, якщо не виняткову, роль у функціонуванні Ормузької протоки, що дасть йому важелі впливу й, можливо, доходи.

Далі автор колонки звертає увагу на тих, хто опинився в гіршому становищі внаслідок цієї війни.

Насамперед конфлікт явно негативно позначився на відносинах США з європейськими союзниками, а також із Тайванем.

Також ця війна негативно вплинула на Україну – через нові можливості, які отримала РФ.

Більш агресивний Іран оголив вразливості арабських держав (Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Кувейту, Катару та Оману). Тепер їм доведеться жити в тіні Ірану та з можливістю нового конфлікту, що ставить під загрозу економічну модель регіону, побудовану на стабільності, іноземних інвестиціях і туризмі.

"Інший, хто програв – не країна, а населення: іранський народ. Режим, який ще до війни вбив десятки тисяч цивільних, тепер укріпився як ніколи, ймовірно, зі ще більш жорсткими лідерами. Це не обіцяє нічого доброго для економічних перспектив чи свобод іранців", – додає автор колонки.

Він звертає увагу, що війна продемонструвала неспроможність Америки забезпечити належну оборону своїх союзників у регіоні, послабивши ці відносини. Рішення США не консультуватися з багатьма союзниками перед атакою на Іран посилило сприйняття, що вони діють хаотично і нехтують законними занепокоєннями інших.

А ще старший радник Centerview Partners нагадує про різке зростання цін на бензин в США і дефіцит добрив у фермерів, що вказує на ймовірність вищої інфляції та повільнішого економічного зростання.

"Хай би як Трамп не наполягав, що ця війна стала великим успіхом для США, але реальність виявилася геть іншою", – резюмує Річард Хаас.

Експерт наголошує, що війна проти Ірану не була вимушеною, а Сполучені Штати мали й інші варіанти, але Трамп розпочав її за власним вибором – рішення, яке історія майже напевно оцінить суворо.

Докладніше – в колонці Річарда Хааса Війна, яка пішла не за планом: хто виграв, а хто програв у конфлікті США з Іраном.