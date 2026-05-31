67% естонців виступають за подальшу підтримку України

Новини — Неділя, 31 травня 2026, 17:22 — Марія Ємець

67% мешканців Естонії виступають за подальшу підтримку України, яка чинить опір агресії – ця цифра з минулого року не змінилася. 

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", такими виявились результати чергового регулярного опитування на замовлення Міністерства оборони Естонії.  

При цьому, серед етнічних естонців за продовження підтримки України висловилися 80%, серед представників інших національностей – 41%. 

Дві третини вважають, що Естонії слід витрачати на оборону стільки ж, як зараз, або ще більше. 

Також опитування засвідчило, що понад 60% громадян готові стати на захист країни у межах своїх вмінь та можливостей. 81% респондентів вважають, що Естонія має у будь-якому разі чинити опір агресору, якщо зазнає нападу.

Опитування проводила компанія Kantar Emor протягом березня 2026 року. Всього опитали 1372 мешканців країни віком від 15 до 74 років. 

