Почему война с Ираном обернулась поражением для США и их союзников и в чём ошибся Трамп

Между Соединёнными Штатами и Ираном достигнута договоренность о двухнедельном прекращении огня.

Хорошая новость заключается в том, что многие факторы, приведшие к прекращению огня, остаются в силе. Ни одна из сторон не выиграет от развертывания американских сухопутных войск, атак на гражданскую инфраструктуру Ирана или уничтожения объектов водоочистки, нефтеперерабатывающих заводов или дата-центров соседних стран Персидского залива.

Поэтому возвращение к полномасштабной войне, хотя и возможно, не является неизбежным.

О последствиях войны с Ираном читайте в колонке старшего советника Centerview Partners Ричарда Хааса Война, которая пошла не по плану: кто выиграл, а кто проиграл в конфликте США с Ираном. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что крупнейшим победителем в этой войне является Россия. Ее экономика, в частности, значительно выиграла от роста цен на энергоносители, а Соединенные Штаты истощили запасы вооружения, которое могло бы пойти Украине и которое нелегко заменить, а также ухудшили отношения с союзниками.

"Китай также вышел победителем. Он выигрывает от того, что США вновь сосредоточили внимание на Ближнем Востоке, что означает меньшее присутствие американских войск и огневой мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, а значит – меньше вооружений будет доступно в случае кризиса вокруг Тайваня", – пишет Ричард Хаас.

Он добавляет, что после безрассудной войны Китай еще и может стать желанным партнером в регионе.

По словам советника Centerview Partners, несмотря на все экономические, политические и военные потери, определенные выгоды получил и Иран. Государство продемонстрировало способность противостоять США, одновременно нанося ущерб другим и сохраняя региональное влияние. Тегеран также, вероятно, будет играть значительную, если не исключительную, роль в функционировании Ормузского пролива, что даст ему рычаги влияния и, возможно, доходы.

Далее автор колонки обращает внимание на тех, кто оказался в худшем положении в результате этой войны.

Прежде всего конфликт явно негативно сказался на отношениях США с европейскими союзниками, а также с Тайванем.

Кроме того, эта война оказала негативное влияние на Украину – из-за новых возможностей, которые получила Россия.

Более агрессивный Иран обнажил уязвимости арабских государств (Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Катара и Омана). Теперь им придется жить в тени Ирана и с возможностью нового конфликта, что ставит под угрозу экономическую модель региона, построенную на стабильности, иностранных инвестициях и туризме.

"Еще один проигравший – не страна, а население: иранский народ. Режим, который еще до войны убил десятки тысяч гражданских лиц, теперь укрепился как никогда, вероятно, с еще более жесткими лидерами. Это не сулит ничего хорошего для экономических перспектив или свобод иранцев", – добавляет автор колонки.

Он обращает внимание, что война продемонстрировала неспособность Америки обеспечить надлежащую оборону своих союзников в регионе, ослабив эти отношения. Решение США не консультироваться со многими союзниками перед атакой на Иран усилило восприятие того, что они действуют хаотично и пренебрегают законными опасениями других.

Кроме того, старший советник Centerview Partners напоминает о резком росте цен на бензин в США и дефиците удобрений у фермеров, что указывает на вероятность более высокой инфляции и более медленного экономического роста.

"Как бы Трамп ни настаивал, что эта война стала большим успехом для США, но реальность оказалась совсем другой", – резюмирует Ричард Хаас.

Эксперт отмечает, что война против Ирана не была вынужденной, у Соединенных Штатов были и другие варианты, но Трамп начал ее по собственному выбору – решение, которое история почти наверняка оценит строго.

