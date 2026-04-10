Влада Молдови просить не палити шини на Великдень

Міністерство охорони навколишнього середовища Молдови закликало громадян відмовитися від шкідливої практики спалювання шин у ніч на Великдень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

У відомстві наголосили, що несанкціоноване спалювання відходів, зокрема автомобільних шин, заборонено законом і тягне за собою адміністративну відповідальність.

"Спалювання шин – це не традиція, а серйозне джерело забруднення. Токсичний дим шкодить здоров’ю людей, забруднює повітря та завдає шкоди довкіллю. У святкові дні ми обираємо дотримання гарних традицій, уникаючи звичаїв, що становлять загрозу для громади", – йдеться у заяві.

У великодню ніч у деяких населених пунктах Молдови за традицією палять багаття і підпалюють автомобільні покришки. Це нібито символізує вигнання злих духів.

У минулому на Великдень палили багаття з дров, зараз же підпалюють переважно покришки.

Із подібними закликами до жителів Молдови звертались і в минулі роки.

Цьогоріч у німецькому місті Файгінген-ан-дер-Енц під час традиційного пошуку великодніх яєць виявили пляшку з написом "Полоній 210", який є смертельно небезпечною речовиною.