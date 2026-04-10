Власти Молдовы просят не сжигать шины в Пасху

Министерство охраны окружающей среды Молдовы призвало граждан отказаться от вредной практики сжигания шин в ночь на Пасху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что несанкционированное сжигание отходов, в частности автомобильных шин, запрещено законом и влечет за собой административную ответственность.

"Сжигание шин – это не традиция, а серьезный источник загрязнения. Токсичный дым вредит здоровью людей, загрязняет воздух и наносит ущерб окружающей среде. В праздничные дни мы выбираем соблюдение хороших традиций, избегая обычаев, представляющих угрозу для общества", – говорится в заявлении.

В пасхальную ночь в некоторых населенных пунктах Молдовы по традиции разжигают костры и поджигают автомобильные шины. Это якобы символизирует изгнание злых духов.

В прошлом на Пасху разжигали костры из дров, сейчас же поджигают преимущественно шины.

С подобными призывами к жителям Молдовы обращались и в прошлые годы.

