Власти Молдовы просят не сжигать шины в Пасху
Министерство охраны окружающей среды Молдовы призвало граждан отказаться от вредной практики сжигания шин в ночь на Пасху.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что несанкционированное сжигание отходов, в частности автомобильных шин, запрещено законом и влечет за собой административную ответственность.
"Сжигание шин – это не традиция, а серьезный источник загрязнения. Токсичный дым вредит здоровью людей, загрязняет воздух и наносит ущерб окружающей среде. В праздничные дни мы выбираем соблюдение хороших традиций, избегая обычаев, представляющих угрозу для общества", – говорится в заявлении.
В пасхальную ночь в некоторых населенных пунктах Молдовы по традиции разжигают костры и поджигают автомобильные шины. Это якобы символизирует изгнание злых духов.
В прошлом на Пасху разжигали костры из дров, сейчас же поджигают преимущественно шины.
С подобными призывами к жителям Молдовы обращались и в прошлые годы.
