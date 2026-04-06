У Німеччині під час великодньої гри знайшли пляшку з назвою радіоактивної отрути

У німецькому місті Файгінген-ан-дер-Енц під час традиційного пошуку великодніх яєць виявили пляшку з написом "Полоній 210", який є смертельно небезпечною речовиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

У неділю служби екстреної допомоги міста Файгінген-ан-дер-Енц, що у землі Баден-Вюртемберг, приїхали на огляд підозрілого предмета. Як виявилось, двоє мешканців житлового району знайшли у своєму саду невелику пляшечку з написом "Полоній 210" під час пошуку великодніх яєць.

Ця речовина вважається високотоксичним радіоактивним елементом.

На місце знахідки було направлено 140 пожежників з усього округу, зокрема і спеціально навчених працівників аварійно-рятувальних служб, які оглянули контейнер. Вимірювання, проведені на місці, не виявили підвищеного рівня радіації.

Контейнер вилучили експерти Міністерства навколишнього середовища Баден-Вюртемберга. Тепер місцева влада має з'ясувати, звідки взялася пляшка і як вона опинилася на тому місці.

