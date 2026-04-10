У Міноборони повідомили дату наступного засідання "Рамштайну"

Міністр оборони України Михайло Федоров провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, під час якої вони обговорили підготовку до наступного засідання формату "Рамштайн", що відбудеться 15 квітня.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що під час наступного засідання "Рамштайну" Україна готує оновлення щодо реалізації пунктів Плану війни для примусу Росії до миру.

Партнерам буде представлено пріоритетні напрямки співпраці, зокрема у сфері посилення протиповітряної оборони, розвитку безпілотних систем, обміну даними та технологіями.

"Україна пропонує взаємовигідну модель кооперації. В її межах союзники отримують доступ до бойових даних і систем українського виробництва. Це, зокрема, досвід створення комплексної системи боротьби з дронами типу "Шахед", – повідомили у Міноборони.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Тоді міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги у 2026 році.

А Пісторіус пообіцяв Україні додаткові перехоплювачі PAC-3.