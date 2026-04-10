В Минобороны сообщили дату следующего заседания "Рамштайна"

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого они обсудили подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится 15 апреля.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что во время следующего заседания "Рамштайна" Украина готовит отчет о реализации пунктов Плана войны для принуждения России к миру.

Партнерам будут представлены приоритетные направления сотрудничества, в частности в сфере усиления противовоздушной обороны, развития беспилотных систем, обмена данными и технологиями.

"Украина предлагает взаимовыгодную модель сотрудничества. В ее рамках союзники получают доступ к боевым данным и системам украинского производства. Это, в частности, опыт создания комплексной системы борьбы с дронами типа "Шахед", – сообщили в Минобороны.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Тогда министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что во время заседания союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи в 2026 году.

А Писториус пообещал Украине дополнительные перехватчики PAC-3.