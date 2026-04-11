Прем’єр Чехії прямо підтримав Орбана перед вирішальним для нього днем виборів

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш у суботу прямо висловив підтримку угорському прем’єр-міністру Віктору Орбану перед днем парламентських виборів в Угорщині, які Орбан ризикує програти.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Supporting @PM_ViktorOrban this Sunday🇭🇺

He has always fought for a stronger Europe, one built on peace, sovereign nations, sovereign member states, competitiveness. He always protected Hungarian citizens and Hungarian national interests. In turbulent times, choosing stability… – Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 11, 2026

"Він завжди боровся за сильнішу Європу, засновану на мирі, суверенності країн-членів і конкурентності. Він завжди захищав угорських громадян і національні інтереси Угорщини. У буремні часи обирати стабільність і перевірене лідерство – важливіше ніж будь-коли", – заявив чеський прем’єр.

Орбан подякував йому за підтримку та відписав. що "у часи викликів сильні держави і сильні лідери мають триматися разом".

А у коментарі до Бабіша прийшли чимало чеських громадян з гострою критикою, жартами й "фотожабами".

Раніше цього тижня для політичної підтримки Орбана до Будапешта завітав віцепрезидент США Джей Ді Венс – при цьому звинувачуючи ЄС у "втручанні у вибори", на мітингу дистанційно виступив також президент Дональд Трамп.

За два дні до угорських виборів Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.