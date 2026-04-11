Прем’єр Чехії прямо підтримав Орбана перед вирішальним для нього днем виборів

Новини — Субота, 11 квітня 2026, 12:22 — Марія Ємець

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш у суботу прямо висловив підтримку угорському прем’єр-міністру Віктору Орбану перед днем парламентських виборів  в Угорщині, які Орбан ризикує програти. 

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Бабіш написав, що перед неділею угорських виборів висловлює підтримку Віктору Орбану. 

"Він завжди боровся за сильнішу Європу, засновану на мирі, суверенності країн-членів і конкурентності. Він завжди захищав угорських громадян і національні інтереси Угорщини. У буремні часи обирати стабільність і перевірене лідерство – важливіше ніж будь-коли", – заявив чеський прем’єр. 

Орбан подякував йому за підтримку та відписав. що "у часи викликів сильні держави і сильні лідери мають триматися разом".  

А у коментарі до Бабіша прийшли чимало чеських громадян з гострою критикою, жартами й "фотожабами". 

Раніше цього тижня для політичної підтримки Орбана до Будапешта завітав віцепрезидент США Джей Ді Венс  – при цьому звинувачуючи ЄС у "втручанні у вибори", на мітингу дистанційно виступив також президент Дональд Трамп. 

За два дні до угорських виборів Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг". 

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.

