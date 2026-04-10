Трамп закликав голосувати за Орбана на виборах: "Він – справжній друг"

Американський президент Дональд Трамп за два дні до парламентських виборів в Угорщині висловив підтримку прем’єр-міністру країни Віктору Орбану, а також закликав угорців голосувати за нього.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Орбан – "справді сильний і впливовий лідер, який має перевірений досвід досягнення феноменальних результатів".

"Він невтомно бореться за свою велику країну та народ і щиро їх любить, так само як я – за Сполучені Штати Америки", – написав він.

За словами Трампа, Орбан "докладає всіх зусиль", щоб захищати Угорщину.

"Відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та разючих досягнень за часів мого правління, значною мірою завдяки прем'єр-міністру Орбану. Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці", – заявив американський президент.

Він нагадав, що "з гордістю" підтримав Орбана на переобрання у 2022 році й "має честь зробити це знову".

Відтак американський президент прямо закликав голосувати за Орбана у неділю, 12 квітня.

"Вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він – справжній друг, борець і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем’єр-міністром Угорщини – Віктор Орбан ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я підтримую його на всіх етапах", – додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що значна частина виборців в Угорщині побоюється фальсифікації виборів, а також вбачає небезпеку іноземного втручання.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає політсилу "Фідес" Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Орбан своєю чергою виступив із закликом голосувати за його партію "Фідес", а також заявив, що його опоненти "не зупиняться ні перед чим, щоб захопити владу".