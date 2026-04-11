Премьер Чехии прямо поддержал Орбана перед решающим для него днем выборов

Премьер Чехии Андрей Бабиш в субботу прямо выразил поддержку венгерскому премьер-министру Виктору Орбану перед днем парламентских выборов в Венгрии, которые Орбан рискует проиграть.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем X.

Supporting @PM_ViktorOrban this Sunday🇭🇺

He has always fought for a stronger Europe, one built on peace, sovereign nations, sovereign member states, competitiveness. He always protected Hungarian citizens and Hungarian national interests. In turbulent times, choosing stability… – Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 11, 2026

"Он всегда боролся за более сильную Европу, основанную на мире, суверенности стран-членов и конкурентности. Он всегда защищал венгерских граждан и национальные интересы Венгрии. В бурные времена выбирать стабильность и проверенное лидерство – важнее чем когда-либо", – заявил чешский премьер.

Орбан поблагодарил его за поддержку и отписал. что "во времена вызовов сильные государства и сильные лидеры должны держаться вместе".

А в комментарии к Бабишу пришли немало чешских граждан с острой критикой, шутками и "фотожабами".

Ранее на этой неделе для политической поддержки Орбана в Будапешт приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс – при этом обвиняя ЕС во "вмешательстве в выборы", на митинге дистанционно выступил также президент Дональд Трамп.

За два дня до венгерских выборов Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".

Подробно о предвыборной ситуации в Венгрии – в новой статье Смена власти или революция? Готова ли Венгрия к фальсификации выборов и что будет с Орбаном.