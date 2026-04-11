В Британії кажуть, що Україна може відіграти корисну роль щодо Ормузької протоки

Україна може відіграти важливу роль у міжнародних зусиллях щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки, заявив міністр з питань збройних сил Великої Британії Аль Карнс.

Заяву британського міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда.

З відповідним коментарем міністр виступив в ході візиту до Києва, високо оцінивши українські технології безпілотників як одні з найкращих у світі.

"Україна володіє одними з найкращих у світі технологій, які вона розробила тут, під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки", – сказав він.

Карнс також зазначив, що його візит мав на меті запевнити Київ у тому, що війна в Україні залишається ключовим пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

Він згладив напруженість щодо НАТО після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував європейських союзників за те, що вони не приєдналися до війни з Іраном, зазначивши, що Альянс, як і раніше, є "основою нашої безпеки".

Карнс зазначив, що Велика Британія також може багато чого навчитися від інновацій Києва на полі бою, зокрема у сфері технологій безпілотників, використання даних та штучного інтелекту.

"Це революція у військових справах, і нам потрібно рухатися швидше", – сказав він.

Карнс закликав Україну прискорити експорт своїх передових технологій, щоб завоювати частку світового ринку, перш ніж інші країни наздоженуть її, а також сприяти навчанню та розвитку разом із союзниками по НАТО.

Нещодавно у Міністерстві закордонних справ розповіли про участь України у дискусіях щодо розблокування Ормузької протоки до того, як США та Іран погодилися на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО. Детальніше про це – у новому відеоблозі "ЄвроПравди".

11 квітня Трамп заявив, що США розпочали "очищення" Ормузької протоки як "послугу" країнам усього світу.