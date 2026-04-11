Трамп заявляє, що США "очищають" Ормузьку протоку

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали "очищення" Ормузької протоки як "послугу" країнам усього світу.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США зазначив, що іранські мінні загороджувальні кораблі " лежать на дні моря".

Заявляючи, що всі повітряні та морські сили іранської армії ослаблені, а її ракети та дрони "в основному знищені", Трамп зазначив, що в Ірану лишилась лише "загроза, що корабель може "натрапити" на одну з їхніх морських мін, які, до речі, лежать на дні моря разом з усіма 28 їхніми мінними загороджувальними суднами".

"Зараз ми розпочинаємо процес очищення Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включаючи Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину та багато інших. Неймовірно, але вони не мають мужності чи волі, щоб зробити цю роботу самостійно", – написав Трамп.

Він також додав, що "порожні нафтові танкери з багатьох країн прямують до Сполучених Штатів Америки, щоб завантажитися нафтою".

Раніше Трамп говорив, що Ормузька протока "досить скоро відкриється".

Також повідомляли, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.