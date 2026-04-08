У МЗС розповіли про участь України у переговорах щодо Ормузької протоки

У Міністерстві закордонних справ розповіли про участь України у дискусіях щодо розблокування Ормузької протоки до того, як США та Іран погодилися на припинення вогню.

Про це речник МЗС Георгій Тихий розповів під час спілкування із журналістами у середу, 8 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Тихий заявив, що Україна брала участь на політичному, а також на військовому рівні у зустрічах щодо забезпечення свободи мореплавства в Ормузькій протоці за лідерства Великої Британії.

Він зазначив, що український глава МЗС Андрій Сибіга брав участь в політичній зустрічі, а українські військові брали участь на технічному військовому рівні в цих зустрічах.

"Україна висловила чітко свою позицію. Україна готова застосувати свій досвід, здобутий в Чорному морі, для допомоги в забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Ця пропозиція залишається на столі, вона залишається в силі", – наголосив він.

Втім, Тихий визнав, що після того, як США та Іран домовилися щодо припинення вогню на два тижні, це буде залежати від того, як "буде просуватися дипломатичний процес".

"Якщо послуги України будуть потрібні нашим союзникам, ми готові їх надати. Це залежить від них", – додав він.

Варто нагадати також, що наприкінці березня український президент Володимир Зеленський заявив, що від Йорданії, Кувейту, Бахрейну та Оману є запити на співпрацю з Україною щодо систем захисту та передачі досвіду військових.

У середу, 8 квітня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів.

Єврокомісія сподівається, що переговори задля вирішення конфлікту на Близькому Сході триватимуть.