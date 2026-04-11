В Британии заявляют, что Украина может сыграть полезную роль в отношении Ормузского пролива
Украина может сыграть важную роль в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Аль Карнс.
Заявление британского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
С соответствующим комментарием министр выступил в ходе визита в Киев, высоко оценив украинские технологии беспилотников как одни из лучших в мире.
"Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", – сказал он.
Карнс также отметил, что его визит имел целью заверить Киев в том, что война в Украине остается главным приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности.
Он сгладил напряженность в отношении НАТО после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал европейских союзников за то, что они не присоединились к войне с Ираном, отметив, что Альянс, как и прежде, является "основой нашей безопасности".
Карнс отметил, что Великобритания также может многому научиться у Киева в области инноваций на поле боя, в частности в сфере технологий беспилотников, использования данных и искусственного интеллекта.
"Это революция в военном деле, и нам нужно двигаться быстрее", – сказал он.
Карнс призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы завоевать долю мирового рынка, прежде чем другие страны настигнут ее, а также содействовать обучению и развитию вместе с союзниками по НАТО.
Недавно в Министерстве иностранных дел рассказали об участии Украины в дискуссиях по разблокированию Ормузского пролива до того, как США и Иран согласились на прекращение огня.
Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.
11 апреля Трамп заявил, что США начали "очистку" Ормузского пролива в качестве "услуги" странам всего мира.