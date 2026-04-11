У Німеччині різко зросла кількість зареєстрованих випадків зґвалтування

Поліція Німеччини зафіксувала значне зростання кількості зареєстрованих випадків зґвалтування.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Повідомляють про 13 920 випадків за 2025 рік, що на 9% більше, ніж у попередньому році.

Ці цифри базуються на статистиці злочинів, наданій поліцією федеральних земель, і відображають повністю розслідувані справи, а не винесені вироки.

Проте вони дають чітке уявлення про тенденції у сфері злочинності, а національна статистика злочинів, як очікується, буде опублікована найближчим часом.

Міністерка юстиції Стефані Хубіг охарактеризувала сексуальне насильство щодо жінок як серйозну проблему, назвавши зґвалтування "огидним злочином", що має довічні наслідки для жертв.

Хубіг заявила, що в особливо тяжких випадках, включаючи ті, в яких використовуються наркотики для зґвалтування на побаченні, необхідні суворіші мінімальні терміни покарання.

Очікується, що найближчим часом на розгляд кабінету міністрів буде винесено законопроєкт, при цьому коаліція також планує посилити покарання за групове зґвалтування та випадки, що призвели до вагітності.

Водночас загальна кількість насильницьких злочинів – включаючи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, грабежі, вбивства та ненавмисні вбивства – дещо знизилася порівняно з піковим показником 2024 року: було зареєстровано 212 344 випадки порівняно з 217 277 роком раніше.

Наприкінці жовтня минулого року парламент Франції остаточно схвалив закон, який додає поняття згоди в юридичне визначення зґвалтування після резонансного судового процесу щодо Жизель Пеліко, яка роками зазнавала сексуального насильства.

Парламент Норвегії у червні 2025 року підтримав посилення кримінального законодавства, яке закріплює принцип "тільки так означає так" – тобто секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням.