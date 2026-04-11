В Германии резко возросло число зарегистрированных случаев изнасилования

Полиция Германии зафиксировала значительный рост числа зарегистрированных случаев изнасилования.

Об этом сообщает DW, передает "Европейская правда".

Сообщается о 13 920 случаях за 2025 год, что на 9% больше, чем в предыдущем году.

Эти цифры основаны на статистике преступлений, предоставленной полицией федеральных земель, и отражают полностью расследованные дела, а не вынесенные приговоры.

Тем не менее, они дают четкое представление о тенденциях в сфере преступности, а национальная статистика преступлений, как ожидается, будет опубликована в ближайшее время.

Министр юстиции Стефани Хубиг охарактеризовала сексуальное насилие в отношении женщин как серьезную проблему, назвав изнасилование "отвратительным преступлением", имеющим пожизненные последствия для жертв.

Хубиг заявила, что в особо тяжких случаях, включая те, в которых используются наркотики для изнасилования на свидании, необходимы более строгие минимальные сроки наказания.

Ожидается, что в ближайшее время на рассмотрение кабинета министров будет вынесен законопроект, при этом коалиция также планирует ужесточить наказание за групповое изнасилование и случаи, приведшие к беременности.

В то же время общее количество насильственных преступлений – включая причинение тяжких телесных повреждений, грабежи, убийства и непредумышленные убийства – несколько снизилось по сравнению с пиковым показателем 2024 года: было зарегистрировано 212 344 случая по сравнению с 217 277 годом ранее.

В конце октября прошлого года парламент Франции окончательно одобрил закон, который добавляет понятие согласия в юридическое определение изнасилования после резонансного судебного процесса по делу Жизель Пелико, которая годами подвергалась сексуальному насилию.

Парламент Норвегии в июне 2025 года поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип "только да значит да" – то есть секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.