У Франції змінять визначення зґвалтування після резонансного судового процесу

Парламент Франції у середу остаточно схвалив закон, який додає поняття згоди в юридичне визначення зґвалтування після резонансного судового процесу щодо Жизель Пеліко, яка роками зазнавала сексуального насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дотепер французьке законодавство визначало сексуальне насильство, включно зі зґвалтуванням, як дії, вчинені з використанням "насильства, примусу, погроз або несподіванки".

Зміни до законодавства були викликані масштабним судовим процесом минулого року, в межах якого 51 чоловіка звинуватили у систематичному ґвалтуванні Жизель Пеліко, яке влаштовував її вже колишній чоловік.

Деякі адвокати звинувачених чоловіків апелювали до того, що визначення зґвалтування у законодавстві Франції раніше не передбачало явного отримання згоди партнера.

Новий закон встановлює, що "будь-який сексуальний акт без згоди... є сексуальним насильством", а така згода повинна бути "вільною та поінформованою" і не може випливати з "мовчання або відсутності реакції".

Законодавство про сексуальні злочини оновлюється і в інших європейських країнах.

Парламент Норвегії у червні 2025 року підтримав посилення кримінального законодавства, яке закріплює принцип "тільки так означає так" – тобто секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням.

Швеція змінила юридичне визначення зґвалтування у 2018 році на статеві зносини без згоди. За офіційними даними, це призвело до 75%-го зростання кількості засуджень за зґвалтування.

Данія пішла за прикладом Швеції у 2020 році, ухваливши закон, який розширив обставини, що можуть становити зґвалтування.