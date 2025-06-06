У Норвегії секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням

Парламент Норвегії підтримав посилення кримінального законодавства, яке закріплює принцип "тільки так означає так" – тобто секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Раніше у справах про зґвалтування в Норвегії прокурори мали довести, що обвинувачений застосував насильство або погрози чи вступив у статеві зносини з людиною, яка не могла чинити опору.

Нині ж під визначення зґвалтування потраплятимуть випадки, коли людина займається сексом із іншою людиною, яка не дала на це згоди ні словом, ні дією. Максимальне покарання в такому випадку становитиме 6 років увʼязнення.

Водночас норвезькі законодавці посилили відповідальність за зґвалтування, під час якого людина чинить спротив діям нападника: у такому разі передбачено до 10 років позбавлення волі.

Також закон надає норвезьким судам більшу свободу встановлювати мінімальне покарання за зґвалтування і посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей.

Міністерство юстиції Норвегії заявило, що нове законодавство зміцнить верховенство права в країні. Водночас правозахисні організації висловили занепокоєння тим, що в законі строк давності за окремими злочинами зґвалтування обмежується 10 роками.

Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія в останні роки також запровадили закони про зґвалтування на основі наявності згоди.

Швеція змінила юридичне визначення зґвалтування у 2018 році на статеві зносини без згоди. За офіційними даними, це призвело до 75%-го зростання кількості засуджень за зґвалтування.

Данія пішла за прикладом Швеції у 2020 році, ухваливши закон, який розширив обставини, що можуть становити зґвалтування.