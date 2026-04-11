Речник Орбана натякає, що Мадяр готує мітинг для штурму будівлі уряду

В оточенні угорського прем’єра Віктора Орбана натякають, що лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр може готувати штурм будівлі уряду на тлі запланованого заходу для своїх прибічників у вечір виборів 12 квітня.

Про це у Facebook написав речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Ковач вказав, що Мадяр не випадково обрав локацію для свого заходу, оскільки вона розташована "в декількох хвилинах ходьби" від урядової будівлі.

"Петер Мадяр влаштовує свою вечірку в ніч виборів на площі Баттіані, прямо навпроти будівлі парламенту – усього за кілька хвилин ходьби від "Кармеліти". Достатньо короткої прогулянки, щоб перетворити натовп, що чекає, перетворився на натовп, що діє", – написав він.

Назву "Кармеліта" в Угорщині вживають для позначення місця, де працює прем'єр, оскільки його офіс розташований у будівлі колишнього монастиря кармелітів у Буді.

Ковач вважає, що якщо результат виборів буде несприятливим для "Тиси", "місце проведення дозволяє швидко мобілізуватися в політично чутливому місці".

"У напруженій ситуації близькість може легко призвести до ескалації", – додав він.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.

Або дивіться відео: Вибори або революція? Який шлях обере для Угорщини Віктор Орбан