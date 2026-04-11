Пресс-секретарь Орбана намекает, что Мадяр готовит митинг с целью штурма здания правительства

В окружении венгерского премьера Виктора Орбана намекают, что лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр может готовить штурм здания правительства на фоне запланированного мероприятия для своих сторонников в вечер выборов 12 апреля.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

В частности, Ковач указал, что Мадяр неслучайно выбрал место для своего мероприятия, поскольку оно расположено "в нескольких минутах ходьбы" от правительственного здания.

"Петер Мадяр устраивает свою вечеринку в ночь выборов на площади Баттиани, прямо напротив здания парламента – всего в нескольких минутах ходьбы от "Кармелиты". Достаточно короткой прогулки, чтобы превратить ожидающую толпу в действующую толпу", – написал он.

Название "Кармелита" в Венгрии используют для обозначения места, где работает премьер, поскольку его офис расположен в здании бывшего монастыря кармелитов в Буде.

Ковач считает, что если результат выборов будет неблагоприятным для "Тисы", "место проведения позволяет быстро мобилизоваться в политически чувствительном месте".

"В напряженной ситуации близость может легко привести к эскалации", – добавил он.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

