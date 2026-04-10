Перед виборами в Угорщині "Тиса" випереджає партію Орбана в усіх категоріях виборців

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає політсилу "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані опитування Інституту Publicus, опубліковані газетою Nepszava.

Згідно з результатами, "Тиса" випереджає "Фідес" на 13 відсоткових пунктів серед виборців, які вже визначилися, за кого голосуватимуть.

Порівняно з даними, зібраними Publicus, наприкінці березня опозиційна партія збільшила свою підтримку на 2 відсоткові пункти у загальному опитуванні, на 4 серед виборців, які точно підуть голосувати, та на 3 серед тих, хто визначився з вибором. Тим часом "Фідес" послабшала на 1 відсотковий пункт у всіх трьох категоріях.

У загальному опитуванні "Тиса" та "Фідес" отримали по 38% та 29% відповідно, серед тих, хто візьме участь у виборах – 45% та 34%, та 52% та 39% серед респондентів, які визначилися з вибором партії.

Дослідження було проведено з 7 по 9 квітня, в ньому взяли участь 1004 особи, а результати є репрезентативними для дорослого населення Угорщини за віком, статтю, освітою та регіоном.

