Вранці 12 квітня в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах; прем’єр-міністр країни Віктор Орбан очікує на "тріумфальний день".

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 на понад 10 тисячах локацій по всій країні, і до їх закриття о 19:00 очікується участь близько 7,5 млн виборців.

Вранці в неділю опублікували інтерв’ю Орбана, у якому він висловив сподівання на те, що для "Фідес" 12 квітня стане "тріумфальним днем".

Партія Орбана "Фідес" та опозиційна партія "Тиса" напередодні ввечері провели свої передвиборчі мітинги.

Площа Університету в Дебрецені була переповнена перед виступом лідера опозиції Петера Мадяра. Він заявив, що 12 квітня мільйони людей підтвердять, що місце країни було, є і буде в Європі.

Він пообіцяв запровадити податок на багатство для мільярдерів, відкрити досьє на секретних агентів і розслідувати російський вплив, а також розпочати розслідування проти міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

На передвиборчому мітингу "Фідес" у Будапешті першими виступили Сійярто та Янош Лазар, а потім – Орбан. За словами прем’єр-міністра, вони здобувають перемогу, яка здивує всіх, навіть їх самих.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

