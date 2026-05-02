ЗМІ: США попередили Європу про затримки постачань зброї через вичерпання запасів

Вашингтон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, що слід очікувати значних затримок у постачанні американської зброї, оскільки США поспішають поповнити запаси, вичерпані війною в Ірані.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, яке посилається на дев’ять осіб, обізнаних у цій справі, передає "Європейська правда".

Пентагон повідомив країнам, що слід очікувати серйозних затримок щодо декількох ракетних систем. Двоє людей зазначили, що також йшли розмови про відтермінування поставок до Азії.

Затримки частково зумовлені серйозною стурбованістю щодо рівня запасів у США, зважаючи на великий обсяг зброї, використаної в Ірані протягом останніх двох місяців. Американські військові вже були змушені перекинути зброю з інших регіонів, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону, щоб компенсувати нестачу.

Однак війна в Ірані також посилила занепокоєння щодо того, чи має США достатніх запасів зброї, щоб стримати Пекін або перемогти Китай у будь-якому майбутньому конфлікті щодо Тайваню.

Окрім того, що ці затримки викликають тривогу по всій Європі, вони є поганою новиною для України на тлі занепокоєння щодо підтримки США після чотирьох років війни, що триває з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Затримки торкнуться боєприпасів для Himars, Nasams та інших ракетних систем. Himars, які використовуються в Україні, – це високомобільні ракетні системи виробництва Lockheed Martin. Nasams – це ракетні системи "земля-повітря" середньої дальності, що виробляються спільно компаніями Raytheon та норвезькою Kongsberg.

Пентагон заявив, що "ретельно оцінює нові запити на обладнання від партнерів, а також існуючі випадки передачі зброї, щоб забезпечити відповідність оперативним потребам". Він відмовився надати деталі, посилаючись на "оперативно чутливий характер цих питань".

Затримки відбуваються у напружений момент у трансатлантичних відносинах. Президент Дональд Трамп різко розкритикував союзників за те, що вони не роблять більше для допомоги США у кампанії проти Ірану. Деякі експерти зазначили, що затримки не мають на меті покарати Європу, а відображають занепокоєння США щодо своїх запасів.

"Пентагону, можливо, доведеться вести тривалу війну на Близькому Сході, і він також відчайдушно прагне зміцнити стримуючий потенціал в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказав Том Райт, колишній посадовець в адміністрації президента Джо Байдена, який зараз працює в Брукінгському інституті.

У п’ятницю Трамп відкинув занепокоєння щодо запасів: "У нас є запаси по всьому світу, і ми можемо їх використовувати, якщо це буде потрібно".

Експерти з питань безпеки заявили, що союзники США в Азії також повинні бути готові до затримок. Наприклад, Японія та Південна Корея покладаються на різні види американської зброї, зокрема ракетні перехоплювачі Patriot, для своєї оборони.

Системи Nasams не використовувалися широко в конфлікті з Іраном, але FT повідомила, що США готують рекордний пакет продажу зброї для Тайваню, який включатиме системи Nasams та перехоплювачі Patriot. Частина пакету, що стосується Nasams, оцінюється в 6 млрд доларів.

"Союзники в Азії, ймовірно, недооцінюють вплив, який матиме на них дефіцит боєприпасів у США, та тривалість цього впливу", – зазначив Крістофер Джонстон, колишній високопосадовець Пентагону в The Asia Group.

Адмірал Семюел Папаро, командувач Індо-Тихоокеанського командування, минулого місяця заявив, що великим оборонним підрядникам знадобиться до двох років, щоб збільшити виробництво до обсягів, необхідних для подолання дефіциту запасів.

У минулому Вашингтон вже затримував поставки зброї союзникам. Байден призупинив поставки перехоплювачів для систем Patriot і Nasams до інших країн у 2024 році, щоб прискорити їхню доставку до України. Але останнє попередження європейським союзникам є більш серйозним через ширший масштаб проблеми.

До союзників і партнерів США, які використовують Nasams, належать Тайвань, Норвегія, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Литва, Індонезія, Австралія, Угорщина, Україна, Данія, Катар та Оман. За даними компанії Lockheed Martin, 14 партнерів США використовують систему Himars. До них належать Тайвань, Україна, Польща, Естонія, Австралія та Об’єднані Арабські Емірати.

Напруга на запасах вже завдає шкоди Україні. Український високопосадовець заявив, що поставки американської зброї для Києва зазнавали затримок з початку війни з Іраном. За словами президента України Володимира Зеленського, через запізнення з поставками пускові установки Patriot іноді залишалися порожніми під час російських ракетних обстрілів.

У п’ятницю, 1 травня, Білий дім у листі до Конгресу заявив, що бойові дії проти Ірану "завершилися", попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні.

Як відомо, у четвер Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Трамп заявив, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори щодо досягнення угоди у телефонному режимі.