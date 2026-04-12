Утром 12 апреля в Венгрии началось голосование на парламентских выборах; премьер-министр страны Виктор Орбан ожидает "триумфального дня".

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

Избирательные участки открылись в 06:00 в более чем 10 тысячах локаций по всей стране, и до их закрытия в 19:00 ожидается участие около 7,5 млн избирателей.

Утром в воскресенье было опубликовано интервью Орбана, в котором он выразил надежду на то, что для "Фидес" 12 апреля станет "триумфальным днем".

Партия Орбана "Фидес" и оппозиционная партия "Тиса" накануне вечером провели свои предвыборные митинги.

Площадь Университета в Дебрецене была переполнена перед выступлением лидера оппозиции Петера Мадяра. Он заявил, что 12 апреля миллионы людей подтвердят, что место страны было, есть и будет в Европе.

Он пообещал ввести налог на богатство для миллиардеров, открыть досье на секретных агентов и расследовать российское влияние, а также начать расследование против министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

На предвыборном митинге "Фидес" в Будапеште первыми выступили Сийярто и Янош Лазар, а затем – Орбан. По словам премьер-министра, они одержат победу, которая удивит всех, даже их самих.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

