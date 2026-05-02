Російський дрон порушив повітряний простір Румунії

У суботу вночі російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії на тлі нових російських атак на території України поблизу кордон.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла (Україна)", – повідомило в суботу Міністерство національної оборони.

Близько 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли два винищувачі F-16 бойової служби повітряної поліції.

Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення у північній частині повіту Тулча, надіславши повідомлення RO-Alert о 02:03.

"Наземні радари зафіксували короткочасне вторгнення безпілотника в повітряний простір країни в районі Кілії, який продовжував рух у напрямку Ізмаїла", – зазначає Міністерство оборони.

На українському березі Дунаю повідомлялося про численні вибухи. Повітряна тривога була скасована о 02:50. "Міністерство оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про ситуації, що виникли внаслідок атак, перебуваючи з ними в постійному контакті", – підкреслює відомство.

Як відомо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю або порушували повітряний простір країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.