Чехія видала дозвіл на проліт літака Фіцо до РФ

МЗС Чехії повідомило, що Прага видала дозвіл на проліт літака словацького прем’єра Роберта Фіцо під час його подорожі до Москви до 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Російська газета "Московський комсомолець" стверджує, що Чехія заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту над країною на шляху до Москви, куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі. Однак Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що МЗС без затримки видало дозвіл на проліт і що твердження газети є неправдивим.

"Деякі європейські країни вже заборонили літаку Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польоту до Росії – зокрема Чехія та Польща", – написала російська газета. Однак цю інформацію спростував речник чеського МЗС Адам Чорго.

"Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки", – сказав Чорго. "Заяви про "заборону" є неправдивими", – додав він.

Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Раніше ЗМІ з посиланням на заяву Фіцо писали, що глава уряду Словаччини вирішив не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня, але не відмовився від своєї поїздки до Росії.

У 2025 році Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.