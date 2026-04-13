Фіцо привітав Мадяра з перемогою, заявив про спільний інтерес у відновленні "Дружби"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині, заявивши про готовність співпрацювати з новим урядом, насамперед у сфері енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", Фіцо заявив на платформі X.

Фіцо вважають головним партнером прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який зазнав поразки на виборах, у ЄС. Разом лідери виступали проти численних рішень Євросоюзу, зокрема щодо України.

Глава словацького уряду заявив, що визнає рішення громадян Угорщини, і що він готовий до тісної співпраці з новим урядом країни.

За словами Фіцо, Словаччина прагне дружніх та взаємовигідних відносин з Будапештом. Братислава підтримує відновлення формату "Вишеградської групи", до якого ще входять Польща та Чехія.

Окремо Фіцо виділив спільний з Угорщиною підхід у "захисті енергетичних інтересів". У цьому контексті він нагадав про відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими атаками. Нагадаємо, що Фіцо та Орбан разом звинувачували Україну в блокуванні роботи нафтопроводу.

"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа в цілому, як і раніше, мають значний інтерес у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", – написав словацький прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Днями Орбан заявив, що якщо його партія "Фідес" виграє вибори 12 квітня, то він зможе реалізувати план примусу України до відновлення постачання російської нафти до Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині опрацювали близько 99% голосів за підсумками парламентських виборів 12 квітня, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" з конституційною більшістю.