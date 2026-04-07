Орбан обіцяє зняти "нафтову блокаду" України, якщо виграє вибори

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо його партія "Фідес" виграє вибори 12 квітня, то він зможе реалізувати план примусу України до відновлення постачання російської нафти до Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан заявив у вівторок на спільній пресконференції з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який прибув підтримати його перед виборами.

Орбан сказав, що уряд повинен забезпечити угорську економіку та угорських споживачів паливом та енергією, тому необхідно змусити українців відновити роботу нафтогону "Дружба".

"У нас є план, як це зробити. Ми фактично реалізуємо його крок за кроком, і я переконаний, що в кінці цього процесу, після перемоги національних сил на виборах тут, в Угорщині, у українців не залишиться іншого вибору, як зняти цю блокаду, знову відкрити нафтопровід, і Угорщина зможе просто повернутися до нормального функціонування", – заявив угорський прем’єр.

Він також висловив переконання, що Україна навмисне не відновлює постачання через "Дружбу", щоб на виборах 12 квітня привести до влади проукраїнський уряд.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

