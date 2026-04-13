Фицо поздравил Мадьяра с победой, заявил о совместном интересе в восстановлении "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявив о готовности сотрудничать с новым правительством, прежде всего в сфере энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фицо заявил на платформе X.

Фицо считают главным партнером премьера Венгрии Виктора Орбана, который потерпел поражение на выборах, в ЕС. Вместе лидеры выступали против многочисленных решений Евросоюза, в частности по Украине.

Глава словацкого правительства заявил, что признает решение граждан Венгрии, и что он готов к тесному сотрудничеству с новым правительством страны.

По словам Фицо, Словакия стремится к дружественным и взаимовыгодным отношениям с Будапештом. Братислава поддерживает восстановление формата "Вышеградской группы", в который еще входят Польша и Чехия.

Отдельно Фицо выделил совместный с Венгрией подход в "защите энергетических интересов". В этом контексте он напомнил о восстановлении нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими атаками. Напомним, что Фицо и Орбан вместе обвиняли Украину в блокировании работы нефтепровода.

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом по-прежнему имеют значительный интерес в восстановлении работы нефтепровода "Дружба"", – написал словацкий премьер-министр.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

На днях Орбан заявил, что если его партия "Фидес" выиграет выборы 12 апреля, то он сможет реализовать план принуждения Украины к восстановлению поставок российской нефти в Венгрию.

Как сообщала "Европейская правда", в Венгрии обработали около 99% голосов по итогам парламентских выборов 12 апреля, что свидетельствуют об уверенной победе оппозиционной "Тисы" с конституционным большинством.