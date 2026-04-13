В Угорщині порахували близько 99% голосів

В Угорщині опрацювали близько 99% голосів за підсумками парламентських виборів 12 квітня, що засвідчують впевнену перемогу опозиційної "Тиси" з конституційною більшістю.

Про це свідчать дані попереднього підрахунку голосів Національною виборчою комісією.

За даними підрахунку близько 99% голосів, до угорського парламенту проходять три партії – "Тиса", чинна керівна партія "Фідес" та ультраправа проросійська "Мі Хазанк" (Mi Hazank, "Наша Батьківщина").

Оскільки в Угорщині діє складна змішана система, де більшість депутатів обирають за мажоритарними округами, а також діє перерозподіл голосів з округів у національні списки, відсотки перетворюються на депутатські мандати не пропорційно.

З опрацьованими результатами "Тиса" отримує 138 мандатів, "Фідес" Віктора Орбана – 55, "Мі Хазанк" – шість мандатів.

За національними списками, "Тиса" має трохи більше 53% голосів, "Фідес" – 38,43%, "Мі Хазанк" – 5,83%.

Підрахунок голосів до 100% може зайняти невизначений час, аж до 18 травня – через особливості підрахунку голосів виборців, які голосували не на "рідній" дільниці або за кордоном. Варто зазначити, що переважна більшість голосів угорців за кордоном будуть за "Тису", тож переможець може змінитися лише в деяких округах з тісною конкуренцією, де зараз переважає "Фідес" – як, наприклад три округи, де "Фідес" має невелику перевагу, до 500 голосів.

Сенсацією виборів стало те, що жодна національна група не отримала преференційні мандати – попри очікування, що ромська меншина його отримає (детальніше щодо цього – у статті "Система на службі Орбана").

Нагадаємо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Ще донедавна поразка Орбана і впевнена перемога "Тиси", не кажучи про конституційну більшість, не виглядала гарантованим сценарієм. Можливість отримати таку перевагу з’явилися після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії. Детально – у статті "Орбан йде до поразки".

Читайте також про останні зміни в Угорщині у статті "Орбан "відпускає" Україну. Як лідер Угорщини перед поразкою приглушив антиукраїнську істерію".