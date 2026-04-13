Фон дер Ляєн: ЄС має "вивчити уроки" Орбана й відійти від одностайності в зовнішній політиці

Після повернення Угорщини на європейський шлях Євросоюз має зробити висновки з поведінки уряду чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана під час його правління та перейти до голосування кваліфікованою більшістю щодо питань зовнішньої політики, щоб уникнути системних блокувань.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, 13 квітня.

Єврокомісія закликала відмовитися від принципу одностайності під час затвердження питань зовнішньої політики ЄС.

"Попереду багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях. Але я вважаю, що ми також повинні поглянути на засвоєні уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнення системних блокувань, які ми бачили в минулому", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС має "використати цей імпульс зараз".

"Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за те, щоб рішення у Європейському Союзі ухвалювали за принципом кваліфікованої більшості замість одностайного голосування через блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

Так само президент фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер поставив під сумнів ефективність принципу одностайності в ухваленні рішень в ЄС.