Глава МЗС Німеччини виступив за скасування принципу одностайності в ухваленні рішень в ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за те, щоб рішення у Європейському Союзі ухвалювалися за принципом кваліфікованої більшості замість одностайного голосування через блокування Угорщиною численних ініціатив щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю газетам німецької медіагрупи Funke, передає WAZ.

Журналісти запитали Вадефуля про його позицію щодо посилення незалежності ЄС від Угорщини, яка заблокувала ухвалення кредиту для України на 90 мільярдів євро.

Міністр відповів, що вважає необхідним скасувати принцип одностайності, щоб Євросоюз мав змогу діяти швидше та ефективніше.

"Я виступаю за те, щоб у Європейському Союзі працювати за системою кваліфікованої більшості. Усе, що ми пережили за останні тижні, надаючи допомогу Україні та застосовуючи санкції проти Росії, свідчить на користь цього. Щоб бути дієвим гравцем на міжнародній арені, щоб справді стати дорослими, ми в ЄС повинні скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці та політиці безпеки", – заявив Вадефуль.

За словами глави німецького МЗС, Євросоюз не може дозволити собі бути "заблокованим" окремими державами.

Як повідомляли ЗМІ, у ЄС обговорюють п'ять різних варіантів планів дій на випадок, якщо партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана виграє парламентські вибори.

Як писала "Європейська правда", попри заклики президента України Володимира Зеленського до альтернативних варіантів з виділення європейського кредиту на 90 млрд євро, заблокованого Угорщиною, у ЄС станом на зараз немає такого "плану Б".

