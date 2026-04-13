Фон дер Ляйен: ЕС должен "выучить уроки" Орбана и отойти от единогласия во внешней политике

После возвращения Венгрии на европейский путь Евросоюз должен сделать выводы из поведения правительства действующего премьера Венгрии Виктора Орбана во время его правления и перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики, чтобы избежать системных блокировок.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, 13 апреля.

"Впереди много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь. Но я считаю, что мы также должны взглянуть на усвоенные уроки внутри Европейского Союза. Например, я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике – это важный способ избежать системных блокировок, которые мы видели в прошлом", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС должен "использовать этот импульс сейчас".

"Нам нужно двигаться вперед в этом вопросе", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за то, чтобы решения в Европейском Союзе принимали по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования из-за блокирования Венгрией многочисленных инициатив по Украине.

Так же президент фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поставил под сомнение эффективность принципа единогласия в принятии решений в ЕС.