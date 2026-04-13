Мадяр: Сійярто приїхав у МЗС і терміново знищує документи щодо санкцій

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що поки чинний глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нікуди не зник, а зараз перебуває у Будапешті, зайнятий знищенням важливих документів щодо санкцій.

Мадяр під час виступу згадав, що відсутність Сійярто поряд з Віктором Орбаном породила спекуляції про те, що він залишив країну. Але, за словами переможця виборів, Петер Сійярто перебуває в Міністерстві закордонних справ, куди він прибув о 10-й ранку разом зі своєю колегою Естер Дярматі, з якою з того часу "знищує документи про санкції".

"Ми знаємо, що його люди знищують документи так само, як у старі комуністичні часи. Шредери працюють на повну не лише у міністерствах, але і в інших інституціях. Але це їм не допоможе", – заявив Мадяр.

"Ми не знаємо багато чого, є багато міжнародних договорів і таємних урядових рішень, про які ми нічого не знаємо", – продовжив він.

За словами Мадяра, Віктор Орбан взяв позики на невідомих умовах, про які партія-переможець виборів також нічого не знає. Тому її найважливішим завданням буде отримати всі документи.

Раніше в угорських ЗМІ звернули увагу на відсутність у публічному просторі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з того часу, коли стало відомо про історичну поразку партії Віктора Орбана на виборах.

