Угорські медіа звернули увагу на зникнення глави МЗС Сійярто, який працював на росіян

В угорських ЗМІ звернули увагу на відсутність у публічному просторі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з того часу, коли стало відомо про історичну поразку партії Віктора Орбана на виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", це зауважили, зокрема, 444.hu.

Журналісти помітили, що Сійярто не було поруч з Орбаном, коли він публічно визнав поразку на виборах. Також він понад 16 годин "мовчить" у соцмережах – останній допис у Facebook був близько 16:00 у неділю із закликом до прихильників "Фідес" проголосувати.

Вранці він ділився, як разом із дружиною проголосував на виборах.

Нагадаємо, Сійярто опинився в епіцентрі критики на адресу Орбана і команди після "зливу" у журналістських розслідуваннях його розмов з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим та звинувачень у тому, що він зливав Росії конфіденційні деталі переговорів на зустрічах ЄС.

Нагадаємо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Ще донедавна поразка Орбана і впевнена перемога "Тиси", не кажучи про конституційну більшість, не виглядали гарантованим сценарієм. Можливість отримати таку перевагу з'явилася після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії.