Мадяр прокоментував ситуацію з кредитом ЄС на 90 млрд євро для України

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Угорщина не братиме у ньому участі.

Про це він сказав на пресконференції з іноземними медіа у Будапешті, пише "Європейська правда".

Мадяр відповідав на запитання щодо заблокованого чинним угорським прем’єром Віктором Орбаном кредиту для України.

"Я не певний, про що ми взагалі говоримо. Бо у грудні на зустрічі Європейської ради Орбан проголосував за те, що Угорщина не братиме участі в цьому кредиті, Європейська рада проголосувала за нього. Угорщина, Чехія та Словаччина не беруть участі у кредиті на 90 мільярдів, тому він не стосується нашої країни. Таким чином його і схвалили", – сказав він.

Переможець угорських виборів пообіцяв підняти це питання у розмовах з європейськими лідерами.

"Але особисто я згодний, що Угорщина не повинна брати участі у цьому механізмі. Угорщина перебуває у дуже складній фінансовій ситуації, і нашим завданням є повернути сюди кошти ЄС, які нам належать. Ми не можемо брати на себе більше позик. Але рішення вже прийняте Європейською радою у грудні, тому я не знаю, чому слід повторно піднімати це питання", – зазначив Мадяр.

Він згадав про те, що Віктор Орбан надто часто змінював свою позицію

"Ми намагатимемося бути послідовними і чесними у нашій комунікації і не змінюватимемо нашу позицію кожні шість місяців", – заявив він.

Як повідомлялося, після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

У Німеччині теж сподіваються, що перемога лідера угорської партії "Тиса" Петера Мадяра сприятиме швидкому схваленню кредиту Україні.

Сам лідер "Тиси" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО.