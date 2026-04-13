Мадьяр прокомментировал ситуацию с кредитом ЕС на 90 млрд евро для Украины

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Венгрия не будет в нем участвовать.

Об этом он сказал на пресс-конференции с иностранными медиа в Будапеште, пишет "Европейская правда".

Мадьяр отвечал на вопрос о заблокированном действующим венгерским премьером Виктором Орбаном кредите для Украины.

"Я не уверен, о чем мы вообще говорим. Потому что в декабре на встрече Европейского совета Орбан проголосовал за то, что Венгрия не будет участвовать в этом кредите, Европейский совет проголосовал за него. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 миллиардов, поэтому он не касается нашей страны. Таким образом его и одобрили", – сказал он.

Победитель венгерских выборов пообещал поднять этот вопрос в разговорах с европейскими лидерами.

"Но лично я согласен, что Венгрия не должна участвовать в этом механизме. Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации, и нашей задачей является вернуть сюда средства ЕС, которые нам принадлежат. Мы не можем брать на себя больше займов. Но решение уже принято Европейским советом в декабре, поэтому я не знаю, почему следует повторно поднимать этот вопрос", – отметил Мадьяр.

Он вспомнил о том, что Виктор Орбан слишком часто менял свою позицию

"Мы постараемся быть последовательными и честными в нашей коммуникации и не будем менять нашу позицию каждые шесть месяцев", – заявил он.

Как сообщалось, после того как партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

В Германии тоже надеются, что победа лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра будет способствовать быстрому одобрению кредита Украине.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заверил, что страна снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО.