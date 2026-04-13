Мадяр розповів, як саме Орбан вітав його з перемогою на виборах

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр розповів у деталях про свою розмову з чинним прем'єром Віктором Орбаном після того, як той усвідомив свою поразку на виборах.

Про це він сказав на пресконференції в Будапешті, відповідаючи за запитання угорських медіа, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мадяр зізнався, що не чекав дзвінка від Орбана, хоча й був переконаний у своїй перемозі.

"Телефонне привітання було коротким, і воно було таким, яким я міг би його уявити – хоча чесно кажучи, я не думав, що це відбудеться".

"Мені зателефонував Гергей Гуяш, з яким ми давно знайомі, якого я добре знаю – він хрещений батько мого сина, і маємо номери один одного", – розповів Мадяр. Гуяш, який працює керівником офісу Орбана, сказав, що Орбан хоче поговорити з Мадяром, але набере його сам, з власного телефона.

Петер Мадяр розповів цікаву деталь: він не бере трубку під час дзвінків з незнайомих номерів, тож Гуяш був змушений дати йому останні чотири цифри номера Орбана, щоб його номер став "знайомим".

"Він подзвонив. Я сказав: доброго дня, я Петер Мадяр, а він мені – а я Віктор Орбан, і я хочу вас привітати. А я відповів: я хочу подякувати".

Переказавши зміст цієї короткої розмови, Мадяр додав, що попросив Орбана разом ліквідувати розкол в угорському суспільстві, хоча не уточнив, як це має відбутися.

"Я сказав йому, що у нас є спільна відповідальність за об’єднання країни", – зауважив Петер Мадяр.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у ніч проти понеділка Орбан публічно визнав поразку на виборах і привітав "Тису" як нову керівну партію Угорщини.

Примітно, що напередодні виборів Орбан приглушив антиукраїнську істерію в угорському інформаційному полі.

