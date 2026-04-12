Орбан визнав поразку на виборах, привітав "Тису" як нову керівну партію Угорщини

Прем'єр-міністр Віктор Орбана оголосив, що визнає свою поразку на виборах до парламенту Угорщини.

Про це він заявив на мітингу своїх прибічників у Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Орбан зробив цю заяву після того, як перші дані від Національної виборчої комісії показали величезний розрив між учасниками виборів на користь опозиційної "Тиси".

"Результати виборів ще не остаточні, але зрозумілі і очевидні. Результат для нас болючий і однозначний: нам не дали можливість далі керувати країною", – заявив він.

"Я привітав партію-переможця", – заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", оприлюднені в неділю ввечері опитування не виключають, що "Тиса" отримає дві третини голосів.

